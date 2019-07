Päevakäpp: tagasihoidlik Ariela otsib enda esimest päriskodu

Ariela on olnud pigem eemale tõrjutud. Tegu on tänavakassiga ja seetõttu on temast eemale hoitud. Ta on pidanud taluma karget külma ja tormituuli, janu ja nälga.

Õnneks jäi ta silma ühele südamlikule kassihaldjale, kes ta turvakodusse toimetas. Nüüd on Ariela olnud turvakodus juba kolmandat aastat. Kõht on täis, tuba on soe, kuid ometigi on ta endiselt märkamatu. Märkamatu nende kümnete huviliste jaoks, kes endale pereliiget tulevad otsima. Alati soovitakse, et kass tunneks ka pere ära ja tuleks paisid nuruma või jalge ette püherdama. Arelia on hetkel veel liiga tagasihoidlik, et jalge ette paitusi nuruma tulla, ent sellegi poolest soovib ta leida päris oma kodu.