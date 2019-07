Huvitavaid fakte kaelkirjaku kohta

1. Isased kaelkirjakud on mustad

Kaelkirjakutel on avastatud kummaline nahahaigus. Põhiliselt puudutab see jalgade ja kaela piirkonda, mis võivad halvimal juhul suisa veritsema hakata. Täpsemad uuringud selle haiguse kohta alles käivad.

Kaelkirjakud pole sugugi nii vaiksed loomad, nagu arvatakse. Teadlased on lindistanud öösel magavaid kaelkirjakuid ja nii leitigi, et nad häälitsevad öösiti. Täpselt ei osata aga öelda, kas heli on seotud magamisega või millegi muuga, näiteks teiste loomade hirmutamisega.