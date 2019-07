Kõik koerasõbrad rõõmustage, ilmuma hakkab ajakiri Muki

«Tegime uue ajakirja, sest sellist väljaannet Eestis enne ei olnud,» ütles ajakirja peatoimetaja Heidi Toome. «Ilmunud on küll toredaid väljaandeid tõuühingutelt ja kennelliidu ajakiri, aga väljaannet, mis kirjutaks kõigile koerasõpradele, seni mitte.» Toome sõnul on ta ajakirja lehekülgedele otsinud lood, mis peaks minema korda kõigile koerasõpradele – nii neile, kel kodus vahva krants, kui ka neile, kelle udupeen tõukoer näituselt näitusele reisib.

Ajakirja sisu on laias laastus jagatud kaheks – esimeses pooles kirjutab ajakiri koertest ja nende inimestest. «Ehk need on lood, milles püüame sõna ja pildiga tuua lugejani emotsioone, mis koera pidamisega kaasas käivad,» rääkis Toome.