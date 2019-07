Kliimasoojenemise tagajärjed: iguaanid võtavad Floridas võimust

Olukord Floridas on muutunud suisa nii tõsiseks, et elanikke kutsutakse üles iguaanasid hävitama.

«See on tõsine probleem paljudest vaatenurkadest,» ütles Floridas ja Kariibi mere piirkonnas elusloodust õppinud Florida teadlaste rühma kuuluv Joseph Wasilewski ABC Newsile. Wasilewski sõnul hävitavad nad põllumajandust, õõnestavad teid, võivad edastada salmonelloosi ja põhjustada muudki kahju.

Iguaanide populatsioon on Lõuna-Floridas kasvanud hüppeliselt, et neid võib kohata suisa linnatänavatel. Ainuüksi Kagu-Floridas on märgatud rohkem kui 3000 rohelist iguaani.