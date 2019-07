Päevakäpp: Uudishimulik kolmevärviline kaunitar Angela otsib päriskodu

Angela on kaunis kolmevärviline kaunitar, kes kolis Pesaleidja kassituppa 10.05.2019. Eelnevalt elas kassikene veidi üle aasta Paljassaare varjupaigas ning kahjuks kellelegi silma jääda ei suutnud, sest tegu on natukene tagasihoidlikuma kassikesega.

Kuna Angela aastaga kodu ei leidnud ning linna poolt hallatavas varjupaigas oli ruumiga kitsas, siis tuli Angelal kolida kassituppa. Selle ajaga, mis Angela on kassitoas elanud oleme avastanud, et oma iseloomult on Angela äärmiselt uudishimulik. Väga tihti võib teda näha toas liikumas ning inimesi vaikselt «jälitamas». Samas endale lähedale inimest siiski Angela lasta veel ei julge. Loodame, et oma pelgliku oleku tagant tuleb ühel hetkel välja üks noor ning inimesi armastav kassike.