Eakama koera puhul pööra tähelepanu nendele tervisenäitajatele

Kui koera silm on punane või märkad, et ta ei näe enam hästi, siis võib tegemist olla kas nägemise kaotuse või silmahaigustega. Nägemise halvenemine on normaalne osa koera vananemisprotsessist. Kuigi see on normaalne, vähendab see nende nägemistäpsust, seepärast oleks hea viia oma koer loomaarsti juurde, et välistada silmahaigused, näiteks sarvkesta kahjustused, silmade kuivuse sündroom või mõni muu haigus. Loomaarstid oskavad ka nõu anda, kuidas koera nägemiskaotusega toime tulla.