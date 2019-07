Üllatav põhjus, miks koerad meiega manipuleerida oskavad

Teadlased on avastanud selle põhjuse, miks me oleme koerte suhtes nii vastuvõtlikud ja äärmiselt lummatud. Põhjus on nimelt selles, et koertel on väga hästi arenenud kulmulihased, mille abil nad saavad ka oma silmad suureks muuta ehk teisisõnu sulle oma kutsikasilmi teha ja seetõttu sind temasse aina rohkem armuma panna. Pole ilmselt saladus, et tänu sellele on koerad ka väga osavad manipulaatorid, kes suudavad sind panna kõiki nende soove täitma.