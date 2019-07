Just nii lihtsalt saad aimu oma kassi meeleoludest

Kui kass viskab ennast selili, siis ta näitab sellega seda, kuidas ta soovib sinuga edasi suhelda. Jälgi oma kassi käitumist.

Ta on lõdvestunud ja usaldab sind palju

Ta soovib ennast sinu vastu hõõruda ja näitab sellega seda, et ta soovib, et sa teda silitaksid ja paitaksid.

Ta tahab mängida

See, et kass on lõdvestunud, võib tähendada ka seda, et ta soovib hoopis mängida. Kui ta viskab ennast selili, siis võib olla sooviks ta, et sa temaga mõne ta lemmikmänguasjaga mängiksid.

Ta tunneb end kaitsvalt

Kui ta ennast selili pöörab, saab ta sellega ka näidata oma parimaid relvi, milleks on küünised ja hambad. Tema käitumise järgi saate ka öelda, kas ta on ärritunud või soovib ta hoopis, et teda hellitaksid.

Ta on rahutu