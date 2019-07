Kiisu Timka vajab hädasti inimeste abi

Timka omanik on vana naine, kes elab üksinda. Tal endal on vähk, mis on juba viimases staadiumis. Kass Timka on naise ainuke sõber. Nii nagu ikka, juhtuvad teinekord halvad asjad ühel ajal ja läks nii, et Timkat pures koer. Ta viidi kliinikusse, kus kassikesel tuvastati istmikuluu murd ja ristluu rebend vaagnaluust, mis vajas kohest operatsiooni.