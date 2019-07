Päevakäpp: Kassipoiss Mustu otsib endale hubast kodu

Nüüd on Mustu tänavalt päästetud ning kassipoiss on jõudnud turvaliselt Kasside Turvakodu hoole alla. Turvakodus on Mustu üks tõeliselt armas ringisilkaja. Küll näeb teda akna peal tuviparaadile hoogsalt kaasa elamas, seejärel juba mõne teise kassiga müramas. Hetkel veel on Mustul inimeste osas kahetised tunded - tänaval ei näinud ta tihti häid inimesi, kuid turvakodus soovivad kõik teda muudkui konserviga kosutada.