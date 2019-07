Prantsusmaal avastati Euroopa kohutavaim karusloomafarm

«Taolisi õõvastavaid tingimusi karusloomafarmides on dokumenteeritud igal pool maailmas, kuid varasemalt pole olnud kõiki tüüpilisi rikkumisi ühes farmis ja seda erakordselt võikal moel. Nendest kaadritest kumab läbi absoluutne hoolimatus,» ütles loomade eestkoste organisatsiooni Loomus kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Selline avastus on justkui õppefilm neile, kes jätkuvalt kahtlevad karusloomafarmide eetilisuses. On oluline silmas pidada, et uurimused kõikjal Euroopas on karusloomafarmides paljastanud raskeid tervise- ja heaoluprobleeme. Ainus lahendus on julma praktika keelustamine,» selgitas Lepp.

Loomuse hinnangul on tööstusharu välja suremas nii Eestis kui ka mujal maailmas. Loomus on tellinud kaks avaliku arvamuse uuringut, mis mõlemad kinnitavad, et ligi 70 protsenti Eesti elanikkonnast ei toeta metsloomade kasvatamist karusloomakasvandustes karusnaha saamise eesmärgil. Samuti on paljud moeloojad ja poed loobunud karusnaha kasutamisest. Üksteise järel on karusloomafarmid keelustanud mitmed Euroopa riigid.