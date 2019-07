Rõõmsameelne koer Grafi otsib endiselt kodu

Grafi on hoiukodus oodanud oma õiget kodu juba üle poole aasta ja see aeg on ühele koerale väga pikk. Graf on 5-6 aastane vahva ja aktiivne koerapoiss, kes õige kodu leidmise nimel on teinud läbi imelise muutumise. Ta on ajanud ennast vormi ja kaotanud mõned lisakilod. Samuti on tal oma isiklik pass ja kiip. Lisaks on Graf ka kastreeritud.