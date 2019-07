Lasnamäe kortermaja tuulutusavadesse lõksu jäänud linnud päästeti välja

Paraku üks laupäeval vabastatud lindudest suri. Linnu sulestik oli avade sulgemiseks kasutatud silikooni taolise ainega määritud ja teda ei õnnestunud puhastada. Avadest leiti veel kaks hukkunud piiritajat. Rõõmustav on aga see, et maja varjupoolsemas küljes olevatesse pesadesse, kus oli veel mune, hakkasid piiritajad pärast avade lahti tegemist uuesti sisse lendama.