Päevakäpp: Uut kodu otsib kiisutirts Kitty

Kitty on pisike kilpkonna värvides kassitüdruk, kes on turvakodus juba talvest saadik. Pikalt oli väike karvakera eramajade piirkonnas ekselnud, kuni üks heasüdamlik pere talle süüa pakkus. Aplalt sööki ahnitsev kassike pani leidja südame tilkuma ning ta teadis, et väiksele karvakerale tuleb kiiresti abi otsida.

Esialgu oli ta veidike ehmunud, kuid nüüdseks on Kittyst saanud tõeline paimaniakk. Pehme paikäe all tunneb Kitty ennast nagu kala vees, ta lööb ennastunustavalt nurru ning vaatab tänutundega inimest. Muidugi on Kitty väga hea isuga, sest kuidagi tuleb ju oma värvilist ja kohevat kasukat kohevana hoida. Vaikselt on tärkamas kassitüdruku südames lootus, et ehk on tema jaoks siin maailmas päris oma inimene ning soe ja turvaline kodu, mis on igavene.