Aita leida kodu armsale Kudile

Mitte kõigile koertele ei ole antud head peremeest ja armastavat kodu. Kudi on kahjuks üks neist. Ta elab ketis ja tal puudub inimestega kontakt, sest tema perenaine suri ja peremees ei hooli temast. Koera pärijad ei tunne samuti tema vastu huvi. Kudi liikumisala on rohtu kasvanud, tema silmadest ei paista muud kui ainult tühjus ja lootusetus.

See, milleks ta on siia ilma sündinud, olla inimese parim sõber, selleks ei ole ta kunagi võimalust saanud. Ta pelgab saabunud vabatahtlikke ja pageb oma kuuti peitu. Uriseb hirmunult kuid ei ürita rünnata. Me keegi ei tea, mida ta on oma elus nägema pidanud ja miks on temast saanud arg-agressiivne loom.