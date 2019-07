Kas koerale sobib veganitoit?

On leitud, et paljud kaubanduslikud lemmikloomatoidud sisaldavad «lihajahu» või teisi «kõrvalsaadusi», mis võivad sisaldada erinevaid loomseid osi ja tapamajajäätmeid. Lemmikloomatoidus kasutatav liha võib sisaldada hormoone, pestitsiide ja antibiootikume.

Need inimesed, kes on hakanud oma lemmikutele taimset toitu andma, väidavad, et nende koerad on oluliselt tervemad ja vähem agressiivsemad.

Leidub ka neid inimesi, kes muretsevad, et koer ei saa taimsest toidust kätte kõiki neid aineid, mida tal eluks vaja on. Iga täiskasvanud koera toidus peaks olema vähemalt 18 protsenti valku, mis on vajalik tema hea tervise ja normaalse kasvu tarbeks. Taimetoidus aga ei leidu kõiki neid aminohappeid, mida loomal eluks vaja on.

Loomaarstid soovitavad hoopis oma lemmiku toidu ise valmis teha ja seda nii, et toit sisaldaks kõiki neid aineid, mida tal vaja on. Lemmikloomade veganlust pole otseselt hukka mõistetud, kuid sel juhul tuleb jälgida, et kõik vajalikud toitained oleksid toidus olemas.