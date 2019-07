Tallinna Loomaaeda sündis järjekordne vahva talleke

Pika elu jooksul hulga tallesid üles kasvatanud Nika poegimine läks ka seekord libedalt. Paraku on ta suur ja tugev, ning ei karda kedagi. See tähendab ka seda, et ta on valmis oma talle kaitseks kohe ründama ja seetõttu läks loomaaednikel tallekese ülevaatamise ja märgistamisega aega. Alles reedel saadi ema pojast korraks eraldi ning selgus, et talleke on emane.