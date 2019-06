Päevakäpp: vanapoiss Fjodor on suvel lausa õitsele löönud

Väga sõbralik kiisupoiss Fjodor jõudis Kassiabisse Nelijärvelt. Sealse puhkeküla töötajad olid koduta kassi kaks aastat toitnud, kuid ühel hetkel toitmisest enam ei piisanud – kiisu küljele oli tekkinud lahtine haav ja ta vajas kiiret arstiabi. Kliinikus selgus, et tegemist ei olegi kaklus- ega puremishaavaga. Fjodoril oli küljel hoopis kasvaja, mis oli ilmselt lõhkenud. Loomakliinikus see opereeriti ja õnneks selgus, et see oli healoomuline.

Fjodori näol on tõenäoliselt tegemist endise kodukassiga – ta oli juba kastreeritud ja samuti paistab, et talle on minevikus tehtud hambaravi. Kuna iga kinga jaoks leidub jalakene, on kuskil kindlasti üks kodu, kes ootab oma Fjodorit. Võib-olla otsib see kodu ühte väärikat karvapalli, kes teab täpselt, mida tahab. Fjodor tahab: palju magada ja pehmet pesa; peremehelt alati tervituspaisid ja koos nurrumist; mõistlikus koguses süüa; mängida siis, kui TEMA tahab.