Päevakäpp: tee pontsaka Romiira südamesse käib kõhu kaudu

Romiira on saabumisest peale olnud inimese vastu pisut kuri. No kuidagi ei suuda endine tänavakass usaldada neid imelikke kahejalgseid olendeid tema ümber. Ajapikku on tema suhtumine aga pisut muutunud. Nüüd, kui vabatahtlik läheneb, tuleb ikkagi sisin, aga nähes maiustust või näpuotstel hapukoort on Romiira isegi nõus paisid saama. Äkki seepärast neiu nii pontsakaks läinud ongi.