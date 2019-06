Päevakäpp: õrn helbeke mõistab tänulikkust väljendada

Helbekesele meeldib ka mängida, kuigi pole kindel, kas keegi temaga enne mänginud on ja kas tal on olnud oma mänguasju. Ilmselt mitte. Helbeke otsib hella hingega inimest, kes mõistab kui tundlik isiksus Helbeke on ning kui armsa ja tänuliku kaaslase temast saab. Sõbralik ja leebe iseloom annab alust arvata, et ta sobib ka teiste loomadega.