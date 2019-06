Pesaleidja kutsub appi: paku hoiukodu ühele kümnest kassipesakonnast

Kassiema Cayenne ja tema neli pisikest on tragi perekond. Pojad on praeguseks kuuvanused mürglilapsed, kes Pesaleidja vabatahtlikele iga päev rõõmu valmistavad, tuterdavad oma pisikeste käpakestega ringi ja hammustavad üksteist kõrvast.

Tuleteemaline pesakond on aga jäänud ilma emata. Viis pisikest naksitralli on varsti juba päriskodudesse minemas, ent selle ajani vajavad hoiukodu, kus möllata ja kosuda. Kiisukesed on väga mänguhimulised ja krutskeid täis.