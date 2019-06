Metsloomaühing palub abi, et leida Lasnamäel kinni müüritud pääsupesad

Ühing kirjutab Facebookis, et neile teadaolevalt müüriti Tallinnas Lasnamäel üheksakorruselises kortermajas täna kinni akende kohal seinas olevad avaused ning pääsukesed ei pääse enam oma pesadesse. Ilmselt on pesades juba ka pojad.

Samuti pole teada aadressi, kus see kõik toimus. «Kui ehk Lasnamäe inimesed seda postitust loevad ja teavad, kus on see üheksakorruseline maja, kus tehakse praegu fassaadiremonti ja kus pääsupesad on kinni müüritud, siis ehk annate sellest teada, helistate keskkonnainfo valvetelefonile ning ehk õnnestub kahju veel kuidagi heastada,» kirjutab ühing.



Keskkonnainfo telefon 1313 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiililt kui ka lauatelefonilt. Lisaks lühinumbrile on ka pikk lauatelefoni number 633 1313.