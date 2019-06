7 punkti, millele kalade pidamisel tähelepanu pöörata

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus lükkas hiljuti käima kampaania «Armas kala», mille eesmärk on tutvustada kalu ja kaladega seotud heaoluprobleeme. Avatud on ka kalateemaline portaal, millega saab tutvuda SIIN .

Kampaania käigus on Loomusele laekunud mitmeid murelikke kirju ja teavitusi hoolivatelt kodanikelt seoses kalade nigelate pidamistingimustega avalike asutuste akvaariumites. Et mitte ükski akvaarium ei suuda pakkuda kalale samaväärseid tingimusi kui päris veekogu, tuleb kalade tehistingimustes pidamisel pöörata erilist tähelepanu nende keskkonnale. Millal on põhjust muret tunda?