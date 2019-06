Päevakäpp: tiigritüdruk Lexi sees veel tiigrisüda ei põksu

Iseloomult on Lexi praegu natuke tagasihoidlikum. Talle meeldib pigem omaette olla, inimese lähedust ta veidi pelgab ning hoiab kahejalgsetest eemale. Me ei saagi loota, et nooruke kassike kohe sotsiaalne oleks. Ta on elanud terve oma elu külatänavatel ekseldes, tuult ja tormi trotsinud ning endale toidupalukesi suure vaevaga otsima pidanud.

Nüüd on Lexi õnneks soojas toas, tal on olemas toit ja vesi, kuid midagi on siiski veel ka tema elust puudu. Loomulikult on igal loomal vaja inimest, kedagi hella ja head, kes muretseks ning hoolitseks oma neljajalgse sõbra eest. Pesaleidja vabatahtlikud on nii mõnelgi korral näinud, et headus, soojus ja kannatlikkus teevad kartlike kassikestega imesid.