Talitajate sõnul on väikesed koprad veel piisavalt pelglikud, et ema-isa juurest kaugemale mitte minna. Üheskoos tutvutakse aedikuga ja nauditakse tiigis sulistamist. Abiks on ka Alice'i ja Patchi kaks eelmisel aastal sündinud poega, kes pisikeste õdede-vendade eest samuti hoolt kannavad. Vaata vahvat videot!