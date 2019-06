Galerii: MTA narkokoerad hakkavad tööd harjutama postipakkide keskel

«Tegelikult on MTA koerajuhid koos koertega ka varem meie erinevaid ruume harjutamiseks kasutanud, aga nüüd tegime ka püsivama kokkuleppe, sest meie uus Jõhvi depoo annab selleks piirkonna MTA koerajuhtidele hea võimaluse,» selgitas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.

Kirss lisas, et koostöö MTA-ga on igal juhul kasulik, sest logistikavõrgustiku ja seal liikuvate saadetiste turvalisuse tagamine on kõigi ühine huvi. «Ja eks toredad koerad toovad ka meie töötajatele argipäeva ju mõnusat vaheldust,» märkis Kirss.