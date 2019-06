Video: leopardi luurekäik lõppes tülika elevandi tõttu ebaõnnestumisega

Just nagu impalad ei märganud leopardi, ei märganud leopard ka elevanti, kellele kiskja nägemine oma territooriumil absoluutselt ei sobinud. Seetõttu peletas ta leopardi resoluutselt minema, päästes nii ka impalakarja ohuolukorrast.

Vaatepilti filminud turist Judy Lehmberg sõnas, et muidugi oli tal lõunasöögita jäänud leopardist kahju, kuid see-eest oli kahe looma kohtumist vägagi naljakas jälgida. «Elevandid ei tolereeri leoparde ja seetõttu teadsime me elevandi saabudes kohe, mis juhtuma hakkab,» muljetas Lehmberg. «Leopard oli impalade jälgimisele niivõrd keskendunud, et ei pannud uut tulijat tähelegi.»