Aita abivajajat: kass Williami tabas raske ja pea fataalne haigus

Nüüdseks on Williamil palju parem, ta suudab ise juba vähesel määral süüa ning jõud hakkab ka tagasi tulema. Kätte on jõudnud aga kiirabi- ja kliinikuarvete klaarimise aeg, mis ulatuvad taevani. Esimese kahe arve kogusumma on 930 eurot, ent maksmist ootab kolmaski, mis ületab 500 euro piiri. Seetõttu paluvad vabatahtlikud nüüd kassisõprade abi, et Williami võlg tasutud saaks.