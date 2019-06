Video: Tallinna loomaaed kostitas šimpanse eriti mõnusa maiusega

Pino sündis 24. juunil 1987 Amsterdamis ja saabus Tallinna 1994.aasta juunis, kaks päeva enne oma seitsmendat sünnipäeva. Ta kolis siia, et pakkuda seltsi Tallinna loomaaias elavale šimpansitüdruk Bettyle, kelle veterinaarkontroll oli konfiskeerinud 1991. aastal Keeniast tulnud laevalt. Pool aastat peale Pino kolimist Tallinna, 1995. aasta jaanuaris, tõi Sierra Leonest saabunud laev salakaubana kaasa järjekordse pisikese šimpansitüdruku. Umbes aastane 4,8 kilo kaalunud tegelane sai nime Pino Amsterdami maha jäänud šimpansist sõbranna järgi – Quincy.

Pino on äärmiselt südamlik ja rahuliku meelega šimpansipoiss, kuid vahel peab ta oma karjajuhi õigused maksma panema, kutsudes tüdrukuid Bettyt ja Quincyt korrale. Kord peab majas olema ja tüdrukud kuulavad sõna! Kuigi Pino veedab palju aega tüdrukute seltsis, järglasi neil ei ole. Võib-olla ei ole nad üksteise jaoks ikkagi need õiged, säde pole süttinud. Ehk seepärast, et oma lapsepõlve veetis Pino inimeste juures. Ta armastab inimesi väga ja eelkõige oma talitajaid.