Loom uppus ja kahjuks ei õnnestunud päästjatel tema surnukeha 20 meetri sügavusest käänuliste seintega kaevust kätte saada. Olukorra lahendamisega jäi tegelema kassi omanik. Päästjad hoiatavad, et katmata kaevud ja muud sügavikud on eluohtlikud nii loomadele kui inimestele. Seepärast tuleks need kasutamise väliseks ajaks kaantega kindlalt sulgeda.