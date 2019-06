Venemaal ilmus inimeste keskele järjekordne nälginud jääkaru

Kohalik metsloomaspetsialist Oleg Kraševski ei osanud öelda, kuidas täpselt jääkaru Norilskisse jõudis, kuid tõenäoliselt eksis suur loom lihtsalt ära. Kraševski lisas, et jääkaru silmad olid tugevalt rähma täis ja seetõttu on võimalik, et ta ei näinud, kuhu suunas liikus. Mis jääkarust edasi saab, ei ole veel kindel, kuid loodusesse tagasi laskmiseks on ta vähemalt praegu veel liiga nõrk.