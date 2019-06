Metsloomaühing õpetab: kuidas suvel siile aidata

«Palun olge ettevaatlikud teedel, lõkete tegemisel ja aiatöödel,» kirjutas ühing sotsiaalmeedias. «Tavaliselt liiguvad siilid ringi õhtuti ja öösel, kuid imetavad siiliemad käivad väljas ka päeval, et toitu hankida. Seetõttu palume erilist tähelepanelikkust inimeste poolt päeval ringi liikuvate siilide osas — kui nad ei ole vigastatud, siis laske neil minna oma teed!»

Autojuhtidel asulavahelistel teedel kiirustada ei tasuks, sest paljud okaskerad lõpetavad oma elupäevad justnimelt autorataste all. Praegu pole hea aeg ka aias kompostihunnikut ümber kaevata, sest siilide jaoks on see vägagi sobiv pesapaik. Väga ettevaatlik tuleb olla ka niitmisel, eriti põõsa- või hekialuste trimmerdamisel.

Kuigi jaanipäev on möödas, käib lõkete tegemine ja grillimine edasi. Kindlasti ei soovi keegi siilide pesa hävitada ja seetõttu tuleb lõkkepaigad enne tule süütamist põhjalikult läbi vaadata. Kõige kindlam on lõkkekuhi kokku panna alles samal päeval, et loomakestel poleks aega end sinna peitu sättida.

Mida teha, kui leiad...:

Vigastatud siili

Haavatud siil vajab suvel kindlasti inimese abi ning sureb ilma selleta piinarikkalt — haavade juurde tulevad kärbsed, kelle munetud munadest kooruvad vaglad haavas elama asuvad. Esmaabina tasuks siilile pakkuda vett, vaglad pintsettidega ära korjata ning kärbsemunad maha pesta või kammida. Seejärel võtta ühendust Metsloomaühinguga numbril 5632 2200, mille vabatahtlikud annavad edasised juhendid. Siile tuleb hoida kinnastega või kasutada nende tõstmiseks riiet, kilekotti vms.

Siilipoja

Kui leiad üksi ringi ukerdava pisikese siilipoja, vajab olukord sekkumist. Liikumisvõimelised siilipojad on mõnda aega vaid ema seltsis ning kui nad üksi leitakse, on ema tõenäoliselt hukkunud. Vähem kui sada grammi kaaluv siilipoeg üksi ellu ei jää! Siilipojast anna kohe Metsloomaühingule teada ning süüa ja piima ära talle paku, sest vale toit tapab okaskera kiiresti. Ainus siilidele sobilik käepärane turgutusvahend on vesi või füsioloogiline lahus. Väikesed siilipojad alajahtuvad kiiresti ning seda ka meie jaoks soojal suvepäeval. Seetõttu tuleb nad tõsta sooja ning kuni abistajateni jõudmiseni võiks karbi sisse panna räti sisse mähitud soojaveepudeli.