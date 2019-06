Päevakäpp: üle kahe aasta ootust - kas Xena leiab lõpuks päriskodu?

Ah, et millised vaenlased? Nälg ja haigus ja kurbus ja külm ja üksindus - kõik kodutute kasside vaenlased. Xena aitab vabatahtlikel valvata, et need kassitoa uksest enam mitte ilmaski sisse pääseks. Kui mõni neist pahadest kasvõi akna taga piilub, lööb Xena kohe käpaga. Vat nii! Äigab käpaga ja siis lööb uppi vaimujõuga!

Xena-tööpostil peab ta olema karm, kuid vabal ajal on ta lihtsalt üks väike kassitüdruk. Oma südames on Xena tegelikult pehme armas nurrik, kes ihkab õrnust ja armastust ja kodusoojust, kuid ta ei oska ega julge seda veel väljendada. Seetõttu on ta ka iga päev turvakodus nähtamatu - mitte keegi ei ole teda veel märganud ja sageli turvakodu külastavad inimesed ei teagi, et tema ka ühes pesas tähelepanu ootab. Kuid äkki sina märkad teda?