Päevakäpp: lummavalt kaunis Mini-Maria on inimeste seas ebapopulaarne

Kuigi Mini-Maria on ääretult kauni kasukaga ning võiks arvata, et seetõttu on tal palju soovijaid, siis tegelikult on lugu vastupidine. Kuna Mini-Maria ei ole väga sotsiaalne, on ta pidanud oma aega pikalt ootama. Inimesed, kes tulevad suure hooga seda kaunist kassi vaatama loobuvad mõttest ruttu, kui nad saavad aru, et Mariaga tuleb kaasa ka vajadus teda sotsialiseerida.