Nähtamatud Loomad sai kaheaastaseks – vaata loomakaitsjate suurimaid seniseid töövõite

«Peame oluliseks, et meie tegevus oleks võimalikult tõhus – tahame piiratud ressurssidega ellu viia võimalikult palju positiivseid muutusi loomade heaks,» selgitas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering. «Tänu heale eeskujule saame aidata ka teisi heategevusorganisatsioone suurema kulutõhususe poole liikumisel, et ühiskonnas rohkem muutust esile kutsuda.»

Siin on organisatsiooni kolm suurimat saavutust seni:

Kanade heaolu on üheks Nähtamatute Loomade keskseks valdkonnaks. Läbi läbirääkimiste ettevõtetega ning avalikkuse teavitamise on tänaseks teatanud puurikanade munadest loobumisest 34 protsenti Eesti jaesektorist, sealhulgas populaarsed supermarketid nagu Rimi, Stockmann ja Maxima.

«Munakanad on ühed halvemini koheldud loomad maailmas, kuna enamus neist veedab oma piinarikka elu puurides, kus neil on umbes A4-paberilehe jagu ruumi,» sõnas Nähtamatute Loomade kanade heaolu kampaaniajuht Sirly Meriküll. «Seega on meil suurim rõõm teha koostööd ettevõtetega, kes aina loomasõbralikumas suunas liiguvad.»