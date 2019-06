Traktori ja adra alla jäänud kassipoeg pääses imekombel eluga

Kassipoja leidis põldu kündnud talunik, kes mullast loomakest märkas. Umbes kuuenädalane kassipoeg kössitas maalapil, millest traktor vaid hetked varem üle sõitis ja seega ei jäänud kahtlustki, et väike tegelane oli masina alt läbi käinud.

Kassile tuli järgi loomapäästeorganisatsiooni RSPCA liige Natasha Clark, kes temaga esmalt veterinaari juurde suundus. Päästjate rõõmuks oli kassipojaga kõik küll korras, ent kiibistatud ta ei olnud ning nüüd püüab organisatsioon välja selgitada, kas tegu on omaniku juurest plehku pannud loomaga või tänavakassi pojaga, kes ema silmist kaotas.

Praegu peatub Meadow nimeks saanud kassike organisatsiooni teise töötaja juures, kus tal on seltsiks veel üks kass. Kui selgub, et tegu on omanikuta loomaga, hakatakse talle otsima uut ja armastavat peret.