Päevakäpp: pool aastat üksi korteris veetnud Ville ja Johnny otsivad üheskoos uut algust

Juba pool aastat on imearmsad nurrumootorid kahekesi üksinda korteris elanud. Nad on oodanud ja lootnud, igatsenud ja nutnud. Segaduses kassipoisid ei tea, et nende perenaine lebab samal ajal haiglavoodis ning mõtleb sama murtud südamega nende peale.

Kassipoiste perenaine ei ole poole aasta jooksul insuldist ja infarktist kosunud, et saaks haiglast koju naasta ning peab hoopis hooldekodusse minema. Raske südamega andis ta loa kiisupoistele uus kodu leida, kuid ta teab, et teistmoodi ei saa. Need armsad sõbrakesed on teda aastaid lõbustanud, naerma ajanud, rõõmust nutma ajanud ning ta loodab kogu südamest, et turvakodu abiga leiavad kassikesed uue kodu. See on nende ainus võimalus, sest lähikondlaste seas otsingud tulemusi ei andnud.