Galerii: soomlanna teeb oma koertest uskumatult naljakaid fotosid

Mutka ja Luna trumbiks on nende suured suud ja pikad keeled, mistõttu kasutab Aalto fotode tegemiseks tihti maiuste abi ning loobib neid koertele püüdmiseks. Mõnikord sätib naine koertele pähe ka jänku- või Mikikõrvad, mis nende välimusele veelgi vunki juurde annavad.

«Mutka ja Luna on väga mänguhimulised ning nende toimetuste jälgimine pakub mulle palju rõõmu,» kirjeldas Aalto oma armastatud seltsilisi. «Paljud inimeste jaoks on nende suur kasv pelutav, kuid iseloomult on nad tõeliselt lahked ja armastavad kõiki.»