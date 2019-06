Tähelepanelikud lapsed päästsid Pirital siili elu

Metsloomaühingu siilispetsialisti Katrin Idla sõnul oli siilil tagakehas üsna sügav haav, kuid tagajalad ja -keha toimisid. Siilike oli ilma mingigi kahtluseta õnnesärgis sündinud — tema haava ümber olid ilmunud vaglad, mille Idla ära korjas ning peale seda sai haav puhtaks tehtud. «Vaglad on üks põhjus, miks praegusel ajal tuleb kõik vigastatud siilid koheselt väljast ära võtta ja nad kärbestest eemal hoida,» kirjutas Metsloomaühing sotsiaalmeedias. «Ilma inimese abita surevad suveperioodil kõik lahtiste haavadega siilid!»

Siilide valulävi ja vastupidavus paneb metsloomade abistajad ikka ja jälle üllatuma ning nii ka seekord. Siil talus haava puhastamist tublilt ning puhtasse pessa jõudes asus hoolega sööma. Üllatuseks oli ka see, et siil kaalus vaid 360 grammi. Katrin Idla hinnangul on tegu eelmisel sündinud siiliga, mistõttu on tema madal kaal murettekitav. Täna viis Katrin loomakese kliinikusse, kus arstid haava üle vaatavad ja oma hinnangu asjale annavad.

«Kuna see ei ole esimene väikese kaaluga siil, kes sellel aastal on meie hoiukodudesse jõudnud, siis hakkab meile tunduma, et ulatusliku mürkainete kasutamise, niitmise, aedade vähese elurikkuse jms tagajärjel on siilide toidulaud meie linnade aedades väga kesine,» nentis ühing. «Seetõttu julgeme soovitada aiasiilidele toidu panemist lisaks madalatele veeanumatele, mida kõik aiaomanikud võiksid soojadel suvepäevadel õue sättida.»

Ühing tuletas ka meelde, et mitte mingil juhul ei tohi siilidele anda piima. Okaskerade loomulikuks toiduks on teod ja putukad, mistõttu on nad aiapidajatele vägagi kasulikud sõbrad. Lisaks võib siilidele pakkuda linnulihast tehtud kassi-või koeratoitu, nii konservi kui ka krõbinaid. Siili joogiks on puhas vesi.