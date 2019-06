Päeva armsaim video: emata jäänud puumakutsikad sattusid mänguhoogu

Kaks õde ja nende vennake leiti Washingtoni osariigist ja päästmise hetkel hinnati nende vanuseks umbes kuus nädalat. Tegu pole esimese korraga, mil Cheyenne'i loomaaed väikesed puumad oma hoole alla võtab: 2006. aastal saabus sinna neljaliikmeline pesakond, kellest on tänaseks elus veel üks puuma, Kaya. Justnimelt Kaya on see, kelle hoole all kutsikad kasvama hakkavad.