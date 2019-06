Hea teada: kuidas kass rihma otsas käima õpetada

Kassi jalutuskäikudele viimine aitab vähendada igavust ning stimuleerib looma nii füüsiliselt kui vaimselt. Mõni hiirekuningas harjub rihmaga kiirelt ja jalutab korralikult, kuid teiste õpetamine nii kergelt ei suju. Portaal Catington Post tõi aga välja nipid, kuidas see töö veidi lihtsamaks muuta.

Osta spetsiaalselt kassidele mõeldud traksid

Lemmikloomadele on saadaval sadu kui mitte tuhandeid erinevaid trakse ja jalutusrihmu ning eriti laia valiku üle saavad rõõmustada koeraomanikud. Mõni väiksematele koertele mõeldud komplekt võib küll suuruse poolest sobiv tunduda, ent ei ole loodud kassi anatoomiaga arvestades. Seetõttu vali traksid, mis on disainitud just kassidele ning mille rihm kinnitub kassi keskkoha, mitte kaela juures. Kui su kass kaelarihma kannab, pane selle külge kontaktinfo, mitte jalutusrihm.

Harjuta esmalt toas

Kui su kass pole varem kordagi õues käinud, on ta rihmastamine ja kohe uksest välja suundumine halb mõte. Niiviisi tehes peab ta ühel ajal toime tulema trakside ja uue ning kohati ehk veidi hirmsa keskkonnaga. Selle asemel võta aega, et temaga rihmastatult koduseinte vahel ringi jalutada. Kodus on kassil kõige kindlam ning see teeb ka traksidega tutvumise mugavamaks. Kui kiisu ilusti paigal püsib ja end välja vingerdada ei püüa, premeeri teda maiusega. Niiviisi harjuta vähemalt mõned päevad, muutes trakside kandmise aega iga kord veidi pikemaks.

Juuruta tirimine välja

Kui su kass pole veel rihma ja traksidega harjunud, võib ta tihti tirima hakata ja end nii ebamugavasse olukorda panna. Ka sina väldi tirimist — kui käes on aeg suunda muuta, tõmba rihm õrnalt pingule ning kui neljajalgne sulle korralikult järgneb, paku talle taas maiust. See annab talle signaali, et selline jalutamisviis on õige ja ta jätkab niiviisi käitumist ka edaspidi.

Jälgi kassi käitumist