Imesid juhtub: neli lugu loomadest, kellele naeratas erakordne õnn

Aria, Sabine ja Giselle

Loomad, keda inimesed kasutavad, elavad tihti kohutavates tingimustes ning nad tapetakse kiire kasumi saamiseks juba noores eas. Näiteks munatööstuses lõppeb kanade elu tavaliselt 15.-18. elukuul. Kuna munemine väheneb ja nad ei too enam piisavalt tulu, saadetakse nad tapamajja. See juhtub nii suurfarmides kui ka väiksemates taludes, nii puurikanadega kui ka vabapidamiskanadega.

Aria on üks neist munatööstuse kanadest, kes oli määratud tapale. Tapamaja ülevaataja leidis ta prügikastist, kuhu olid visatud gaasitatud kanade laibad. Aria oli imekombel gaasitamise üle elanud. Suurest imestusest võttis ülevaataja ta endaga koju kaasa. Aga ta mõistis peagi, et Aria vajab paremat kodu ning viis ta veganvarjupaika Farm Sanctuary. Inimesi Aria ei usalda, sest on oma lühikese elu jooksul näinud vaid nende julmust. Kuid nüüd saab ta elada õnnelikult, turvaliselt ja rahulikult koos teiste varjupaiga elanikega ega pea enam iial kartma, et talle kurja tehakse.

Sabine ja Giselle olid teel tapamajja, kui nende puur veoki pealt maha kukkus.Veokis oli sadu linde, kes olid pärit foie gras´ farmist. Foie gras on delikatessiks peetav suure rasvasisaldusega pardi- või hanemaks, mille tootmiseks ja lindude kiireks nuumamiseks surutakse neile noka vahele metalltoru ning pressitakse suur kogus sööta otse makku. Puuri kukkumist märkas üks postiljon, kes linnud päästis. Sabine ja Giselle elasid kukkumise üle, teised puuris olnud linnud said surma. Veokis olnud linnud tapeti loomulikult tapamajas. Sabine ja Giselle elavad nüüdseks Catskilli varjupaigas ning nad on lahutamatud sõbrad, kes ei talu sekundikski teineteisest eemalolekut.

Jennifer, Clarabelle ja Valentine

Soomes asuvas Tuulispää farmiloomade varjupaigas elab Jennifer. Ta sündis 50-pealises karjas ja temast pidi saama lüpsilehm. Kuna Jennifer jäi kasvult oodatust väiksemaks ning lüpsilehmaks seetõttu ei sobinud, määrati ta tapale. Õnneks jõudsid head inimesed ta päästa ja varjupaika toimetada, kus Jennifer saab muretult elada oma loomuliku elu lõpuni.

Piimatööstustes ei saa lehmad oma vasikatega koos olla, sest vasikad eraldatakse emadest kohe peale sündi. Kuid nii emasloomale kui pojale on see šokeeriv ja stressirohke sündmus, sest nagu iga väike beebi, vajab ka vasikas emaarmastust ning samuti on pea igal emal looduslik instinkt oma vastsündinu eest hoolt kanda.