Vaata ette! Need viis kassitõugu lastega kokku ei sobi

Kasside parimateks relvadeks on teadupärast teravad küüned ja hambad ning nii mõnigi neist laseb need hea meelega käiku. Portaal Lifter on reastanud viis kassitõugu, mille isendite hulgas leidub suurema tõenäosusega tegelasi, kes laste suhtes agressiivsed on.