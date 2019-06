Ninaverejooksuga siilid ja pääsukese moodi linnud: Metsloomaühing avaldas ühe päeva jooksul saabunud väljakutsed

15 juuni. Infotelefonile vastab Anneli Sinirand

8.54 Keibus tõi kass jänesepojad koju, Kaarel toimetab kaks jänkut Angela Valusheva juurde.

9.44 Kaks üleskasvatatud tihasepoega läksid Angela juurest vabadusse.

9.54 Agne annab teada et Tallinnas Telliskivi tänaval on rebasepoeg, kes tundub olevat nälginud. Tekib küsimus, kes üldse Tallinna linnas metsloomi püüab sest siiani seda teinud jäägriga olevat linn lepingu lõpetanud. Meie jaoks on see ootamatu ja halb uudis.

10.01 Katre teatab Tartus vana Atlantise ees olevast vigastatud linnupojast. Selgub, et lind on lennanud aknasse ja saanud põrutuse. Angela Valusheva juhendab. Lind toibub ja lendab ära.

10.04 Ave teavitab, et Saaremaal Kõrgkülas jäi nirgiema auto alla, poeg on elus. Hedi võtab poja enda hoole alla

10.52 Kristi teatab, et koduaiast on leitud linnupoeg, kellel midagi viga. Fotolt vaatab vastu puukoristaja. Angela juhendab leidjaid kuidas lindu turgutada. Lind toibub ja lendab edasi.

11.26 Nõudlik kõne Tallinna Päästekomandost – kuhu panna pääsukese moodi lind. Mees on nördinud, et meil polegi kogumispunkti, kuhu saaks linnu lihtsalt viia ja lisaks me küsime veel ka küsimusi. Merilin Laud on nõus linnu vastu võtma.

11.29 Teavitatakse, et Türi raudteejaamas liigub viga saanud jalaga vares. Palume saata video.

11.49 Antakse teada, et Viimsis vajab abi kass, kelle on kinni püüdnud rebasekutsikad. Virge Võsujalg leiab kassile abistajad.

11.58 Tallinna Päästekomandost saadud piiritaja läheb Merilini abiga lendu.

12.16 Lilia annab teada, et Ilmatsalu tiigil elanud pardiemal tundub olevat midagi jalaga viga, ei saa kõndida. Pardiisa on koos poegadega tiigilt lahkunud. Signe Widacki võtab asja ajada.

13.45 Roland teatab, et Pärnumaal jäi pardipere auto alla ja neli poega on elus. Kadi Busch asub asja ajama.

13.50 Egert annab teada, et Kaareperes Jõgevamaal lebab hoovis rebasekutsikas kes niutsub ja ema näha pole. Seis on halb, poole tunni pärast rebasekutsikas sureb.

14.27 Tallinnast Paavli tänava Maxima juurest on leitud rebasekutsikas. Tallinna varjupaik on nõua järele minema, aga palub rebase kohe edasi viia. Katrin Idla asub koordineerima, Kristi Meikar viib looma kliinikusse.

14.30 Teatatakse, et Haapsalus on rõdul teist päeva lennuvõimetu tuvi. Liis Eltmaa võtab enda peale.

14.57 Julia teavitab, et Mustamäel on parklas linnupoeg. Pildilt vaatab vastu rästas ja ta jääb leiukohta. Läheduses on näha ka teisi rästaid.

15.24 Ester annab teada, et Lääne-Virumaal on end suvekodu krundile sisse seadnud jänesepere väikeste poegadega. Mure selles, et sõidetakse maale ja kaasas on ka koer. Anneli lepib kokku, et koer on esialgu rihmas ja jäneseemale antakse aega poegade äraviimiseks.