SOS! Kassipoisid Indrek, Alex ja Marc vajavad hädasti hoiukodusid

Marc on mõnus porgandipoiss, kellele väga meeldib mängida ja paisid nautida. Tal on kassitoas olemisest tekkinud stress, mille tõttu on tema silmad silmad alatasa vesised ja rähmased. Ravida on teda imelihtne, kuna ta on väga sõbralik.

Indrek on samuti vahva iseloomuga kiisupoiss, kellel stress sarnaselt Marciga silmad vesiseks on teinud. Nagu Marc, on ka Indreks väga uudishimulik ning sõbralik. Rahuliku iseloomu tõttu on talle võimalik ilma probleemideta silmatilku anda ja tema silmi aeg-ajalt puhastada.

Alex on väga huvitava iseloomuga kass — ta on teiste kasside suhtes väga kaitsev, aga samas ka kakleb nendega ning seetõttu tuleb ta teistest kassidest eraldada. Inimestega on väga sõbralik ja nurub igal võimalikul hetkel pai. Mingisugust ravi ta ei vaja, ainult puhast vett ja täidetud krõbinakaussi.

Hoiukodult ootavad Pesaleidja vabatahtlikud kiisule varjupaika järele tulemist, kassi majutamist, iga päev puhta joogivee ning toidu võimaldamist ning päriskodupakkujatega suhtlemist. Hoiukodu peaks asuma Harjumaal.

Pesaleidja poolt määratakse igale uuele hoiukodule tema isiklik käehoidja, kes saadab täpse juhendi ning kõiki samme vajadusel juhendab, seega eelnev kogemus kassidega pole vajalik. Samuti on Pesaleidja kõik hoiukodud koondunud ühte Facebooki gruppi, kus saab teistega kogemusi vahetada ja seega saavad kampa lüüa ka täitsa algajad.