Fotod ja video: Jõgevamaal murdis teise korruse aknast välja hüpanud noor koer mõlemad esijalad

Roki toimetati kiirelt Tallinnasse veterinaaride hoole alla. Kliinikus selgus, et seitsmekuuse ja 42 kilogrammi kaaluva Roki käpad on õnnnetult katki sellise koha pealt, kus pole luud, mille sisse kruvi keerata. Õhku kinnituskruvisid teadupärast panna ei saa ja seetõttu tuleb Roki opereerimise puhul kasutada palju loomingulisemat lähenemist.

Et lemmiklooma operatsioon pole just odavate killast ettevõtmine, otsustas Roki pere abi otsida teiste loomasõprade käest. Tagasiside lootustandev polnud ja nii mõnigi süüdistas neid väljamõeldud koera jaoks raha kerjamises. Seetõttu pöördusid Roki omanikud lõpuks Loomapäästegrupi poole, et koera taga nutvate tütarde murekoormat kergendada.

«Loomapäästegrupp on paljude loomaomanike, kelle lemmikuga õnnetus juhtus, jaoks viimaseks õlekõrreks olnud juba lugematuid kordi. Kuigi meie egiidi all võetakse ette lausa ilmvõimatuid veterinaarseid toiminguid, siis ometigi arutame me alati loomaarstidega alustades ravi keerukusest, paranemisvõimalustest ja hilisemast elukvaliteedist peensusteni kõik läbi,» kirjeldas Heiki Valner tööprotsessi. «Me ei saa anda garantiid, et Roki mõlemad käpad tööle hakkavad, aga me vähemalt proovime seda noort elu säästa ja päästa.»