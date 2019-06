Päevakäpp: pontsaka Mäksi kõrval tunneb igaüks end turvaliselt

Mäksi kanda on hetkel turvakodus hinnatud poissmehe tiitel. Nimelt on Mäksi ära armunud nii mõnedki kassipiigad - ühel hetkel võib Mäksi kaisust leida Alissa, teisel hetkel aga jookseb Mäksi seljatagusest tuge saama Sensa. Kassipiigadega ei eksi, sest sellise mõnusalt ümara hurmuri kõrval olles tunneb igaüks end turvaliselt!

Mäksi südame on võitnud aga hoopis miski muu - söök! Nii kui vabatahtlikud konservipakk või kanafilee näpus turvakodus ringi kõnnivad, annab Mäks endast kohe märku! Ei ole vahet, kas Mäks on just karu kombel talveund maganud või akna peal linde vaadelnud, sest söögilõhn jõuab alati Mäksi ninna!