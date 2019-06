Erilised kaadrid: Eesti aasta linnul öösorril koorus esimene tibu

Ornitoloog Renno Nellis leidis Hiiumaal asuva öösorri pesa mai viimasel nädalal, kui seal oli üks muna. Kaamera paigaldamise ajaks juuni alguses oli pesas kaks valget hallikate ja pruunide täppidega muna. Öösorri haudeperioodi pikkus on kirjanduse andmetel 17–21 päeva ja seega oli oodata peogade koorumist nädal enne jaanipäeva.

«Esimene muna oli pesas 28. mail, see tähendab 17 päeva tagasi, aga võimalik, et lind munes juba 27. mail. Seega alustavad öösorrid haudumist kohe esimese muna munemisel ja haudevältuseks esimesel munal oli siis 17-18 päeva. Teise poja koorumisel saame kaudselt teada munemise vahe,» lausus Nellis. «Oletame, et nädalavanuselt või paar päeva hiljem või varem hakkavad pojad ringi rändama.»