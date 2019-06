Tallinna loomaaed kutsub avastama looduse saladusi

Külastajad saavad osaleda loodusvaatluste maratonil, vaadata kuidas alustavad varahommikuid nii loomaaialoomad kui vabalt elavad loomaaiaasukad, avastada tiigivee elustikku ja matkata Veskimetsas. Üritustel osalemine loomaaia piletiga, eelregistreerunutele on loomaaia pilet sel päeval vaid kaks eurot.

Loodusfestivali programm Tallinna loomaaias:

REEDE, 14.06

Kell 12–18 Loodusvaatluste maraton

Loodusvaatluste maratoni käigus pannakse loomaaia vaatlusalades 24 tunni jooksul kirja nii palju kohatud liike kui võimalik. Vaatlused sisestatakse andmebaasi, kus need on kõigile kättesaadavad ja nii õpime paremini tundma meid ümbritseva elu mitmekesisust. Algusega kell 12 oodatakse kõiki huvilisi maratoni staabitelgi juurde, mis asub loomaaia põhjavärava vahetus läheduses Veskimetsa külje all. Sealt algavad eriteemalised juhendatud uurimisretked loomaaia looduslikesse nurkadesse. Lisainfo ja eelregistreerumine SIIN.

LAUPÄEV, 15.06

Kell 6.30–7.30 Varahommikune loomavaatlus loomaaias

Loomaaias ei ole loomad ainult puurides ja aedikutes, vaid elavad ka täiesti vabalt meie ümber. Uudistame, kuidas alustavad oma päeva nii loomaaialoomad kui vabalt elavad loomaaiaasukad. Algus põhjaväravas Paldiski mnt 145. Lisainfo ja eelregistreerumine SIIN.

12–14 Putukate-mutukate töötuba

Püüame ja uurime selgrootuid meie ümber, avastame ka tiigivee elustikku. Mõeldud kõigile huvilistele. Töötuba viiakse läbi nii eesti kui vene keeles. Algus lääneväravas Ehitajate tee 150. Lisainfo ja eelregistreerumine SIIN.

14–16 Matk Veskimetsas

Matkame loomaaia tähelepanuväärses laialehises salumetsas, mille sarnaseid leidub vaid vähestes kohtades Eestimaal. Tutvume vabaõhu püsinäitusega. Algus põhjaväravas Paldiski mnt 145. Lisainfo ja eelregistreerumine SIIN.

Üritused kuuluvad Loodusfestival 2019 programmi. Loodusfestivali suurtoetajad on Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu linn ja Keskkonnaamet.