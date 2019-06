Soomes jäi vahele kutsikaid smugeldanud eestlane, kõik koerad pandi magama

«Koerad tuli magama panna, sest nad olid terviseriskiks nii inimestele kui ka teistele loomadele,» sõnas Hietala ja lisas, et kahtlusalune mees on ka varem paberiteta koerte Soome toomisel vahele jäänud.

Kutsikavabrikute kasvandike import Soome on riigis pikemat aega probleemiks olnud. Möödundsuviste andmete kohaselt elas Soomes umbes 700 000 koera ning lemmikloomade võtmise kasvav populaarsus on elavdanud ka ebaseaduslikku kutsikaäri. Üle piiri püütakse tuua ka koeri, kellel on pealtnäha korralikud lemmikloomapassid ja tervisetõendid, kuid paljud sellised loomad on tegelikult pärit Venemaa koeravabrikutest, kus koeri massiliselt paljundatakse ning nad siis heausklikele ostjatele odavama hinnaga maha müüakse.